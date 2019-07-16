AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Şiddetle reddediyorum

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kabul etmiyorum, şiddetle de reddediyoruz. Çifte standarttan vazgeçmedikçe AB'nin bu topraklarda değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"HAKLARIMI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

"Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. Avrupa Birliği samimi hiçbir zaman olmamıştır. Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce sözünü tut. Eğer bölgede barış istiyorsa. Siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Bu yaptırımları kabul etmiyoruz. AB çifte standartlardan vazgeçmediği sürece AB'nin bu topraklarda değeri yoktur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

NE OLDU?

AB, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetleri "uluslararası hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.

Pazartesi günü Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi'nde üye ülkelerin uzlaştıkları karar, Türkiye'ye dört başlıkta "cezai müeyyide" olarak tanımlanan yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

AB Dışişleri Bakanları yaptırımlarla, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurmasını sağlamayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek" denildi.

AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, karardan memnun olduğunu söyledi.

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ciddiye almaya gerek yok. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" ifadelerini kullandı.