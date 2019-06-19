19.06.2019 20:08
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AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için Yunan ve Rum tarafından veto kartı

AB

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan Avrupa Birliği liderler zirvesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'nin diplomatik baskı altında kalmasını sağlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Birliği liderler zirvesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin diplomatik baskı altına alınması için girişimde bulundu. Rum yönetimi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz nedeniyle baskı uygulanması için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerine veto kartını çekti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras geçtiğimiz gün Avrupa Birliği Konseyi'ne Kıbrıs açıklarındaki "yasa dışı doğal gaz arama çalışmaları" nedeniyle Türkiye'yi açıkça kınamaya ve gerekeni yapmaya çağırdı. Çipras Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile telefonda görüştü. Çipras'ın bu görüşmede konseyden, Türkiye'nin "uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürmesi" halinde yasa dışı olarak nitelediği sondaj faaliyetlerine karşılık yaptırım uygulamayı değerlendirmesini istediği aktarıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Belçika, Yunanistan, Türkiye, Avrupa Birliği, Dünya

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