AB'nin Yaptırım Kararı İkiyüzlülük"

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Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 8 Rus yetkilisine yaptırım uygulamasını "ikiyüzlülük" olarak değerlendirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ukrayna ile beraber hareket ettiği öne sürüldü.Azak Denizi'nin Kerç Boğazı'nda Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, gerginliği arttırması nedeniyle 8 Rus yetkiliye yönelik yaptırım kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin Rusya'nın sebepsiz güç kullandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca "AB'nin vatandaşlarımızı yaptırım listesine dahil etmesi ikiyüzlülüktür. Bu hareket karşılıksız kalmayacak." değerlendirilmesi yer aldı.AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde halihazırda 170 kişi ve 44 kurum bulunuyor.AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak Moskova'nın 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmesinin ardından almıştı.ABD, AB ve Kanada dün "Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine destek oldukları gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.