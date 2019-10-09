Ab: operasyonu durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı. Juncker, "Türkiye Suriye'deki operasyonu durdursun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ilk açıklama geldi. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısında bulundu. Juncker konuşmasında, "Türkiye'yi itidalli davranmaya çağırıyorum. Eğer planları güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun için ödeme yapmasını beklemeyin" ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, dün yaptığı basın toplantısında, AB'nin Suriye'de çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşündüğünü söylemişti. Mültecilerin, Suriye'ye koşullar düzeldikten sonra tekrardan gönderilebileceğini ifade eden Kocijancic, mevcut durumda bu koşulların henüz oluşmadığını kaydetmişti.