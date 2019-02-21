AB Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian Kazakistan'da

Avrupa Birliği
(AB
) Orta Asya
Özel Temsilcisi Peter Burian, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan
'da Senatonun Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Dariga Nazarbayeva tarafından kabul edildi.
Kazakistan Senatosu Basın Bürosunun açıklamasına göre, görüşmede taraflar, ticari, ekonomik, yatırım alanlarında iş birliğini geliştirme ve diğer konuları ele aldı.
Görüşmede ayrıca AB'nin yeni Orta Asya stratejisi masaya yatırıldı.
Nazarbayeva, görüşmede, AB ile iş birliğinin ülkesinin dış politikasındaki stratejik önem taşıyan yönlerden olduğunu belirterek, Avrupa Parlamentosuyla yapıcı diyaloğu daha da geliştirmek istediklerini söyledi.
Kazakistan vatandaşları için vize kolaylığının sağlanması gerektiğine işaret eden Nazarbayeva, Kazakistan hükümetinin yerel yasaların Avrupa normlarıyla uyumlu hale gelmesi için kapsamlı önlemler aldığını ifade etti. Nazarbayeva, ülkesinin 33 Avrupa ülkesi dahil 62 ülke vatandaşı için vizesiz rejim uyguladığını söyledi.
AB'nin mali desteğiyle geçen yıl Afganistanlı kadınlara yönelik 2 milyon avro değerinde eğitim projesinin başlatıldığına dikkati çeken Nazarbayeva, "Bu eğitim projesinin Afganistan'daki kadınların rolünün artırılması ve çocukların durumunun iyileştirilmesinin yanı sıra genel olarak ülkedeki krizin çözülmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.
Burian da Kazakistan ile iş birliğini yeni seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını söyledi.
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Kaynak: AA