AB Parlamento Milletvekili Miltiadis Kyrkos Başkan Eşkinat'ı Ziyaret Etti

Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'nin açılışı için Tekirdağ'a gelen Kyrkos açılış öncesi Başkan Eşkinat ile Tarihi Belediye Binası'nda bir araya geldi.

KYRKOS: "EMİNİM Kİ YUNANİSTAN'DAN DA ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ BU MÜZEYİ GÖRMEK İÇİN ŞEHRİNİZE GELECEK"

Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'nin sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da büyük heyecan yarattığını dile getiren Kyrkos; "Değerli araştırmacımız Dimitrios Mavridis ile birlikte başlattığınız bu proje sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da büyük heyecan yarattı. Eminim ki Yunanistan'dan da çok sayıda ziyaretçi bu müzeyi görmek için şehrinize gelecek. Sizlere Türk-Yunan dostluğuna vermiş olduğunuz katkıdan dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

EŞKİNAT: "BU YAPI SADECE BİR MÜZE DEĞİL, DOSTLUĞUN, KARDEŞLİĞİN BİR SİMGESİ OLACAKTIR"

AB Parlamento Milletvekili Miltiadis Kyrkos'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Ziyaretiniz ve müzemizin açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Bu yapı sadece bir müze değil, dostluğun, kardeşliğin bir simgesi olacaktır." İfadelerini kullandı.

BİRLİKTE MÜZEYİ ZİYARET ETTİLER

Ziyaretin sonunda Başkan Eşkinat AB Parlamento Milletvekili Miltiadis Kyrkos'aTekirdağ için çok önemli bilgilerin yer aldığı Dimitrios Mavridisin yazdığı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe'ye çevrilen " İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında" kitabını, Mavridis'in özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğraflarla oluşturulan posta kartı serisini, Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi hediyeliklerini ve "Basında Mustafa Kemal Atatürk" kitabını hediye ederken ikili açılış için Eski Tekirdağ fotoğrafları müzesine geçti.