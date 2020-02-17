AB pazarındaki daralma 2020 yılında sürecek

Şenmak Makine Genel Müdürü Hüseyin Semerci'nin başkanlığındaki toplantıya şirketin üst yönetim kadrosunun yanı sıra tüm idari ve teknik departmanların yöneticileri de katıldı.

2019 yılında Avrupa ülkeleri pazarlarındaki yaşanılan daralmanın bu ülkelere ihracat yapan Türk şirketlerini de etkilediğini söyleyen Şenmak Genel Müdürü Hüseyin Semerci, son yıllarda iç piyasada yakalanan pazar liderliğini 2004 yılı itibariyle Avrupa pazarlarına taşımak için yerelden uluslararası pazarlara yöneldiklerine vurguladı. Bu süreçte Almanya başta olmak üzere, İsviçre, Avusturya, Fransa, Finlandiya ve Hollanda gibi sanayi bakımından gelişmiş ülkelerin plastik işleme makineleri sektörlerindeki büyük isimlerle iş ortaklıklarında bulunduklarına dikkat çeken Semerci, "Son dönemde küresel pazardan gelen yavaşlama işaretleri, özellikle Avrupa'da gerçekleşen durgunluk bizi de etkiledi. Müşteri kaybı yaşanmadı fakat 2019 yılı ihracat hedeflerinde belirgin bir yansıması söz konusu oldu" dedi.

Plastik işleme makineleri sektöründe rekabet gücünü kalite, tasarım ve performans bakımından fark yaratarak vida ve kovanlar üreterek kazanan Şenmak'ın üretim kapasitesinde Avrupa'nın ilk 5 oyuncusundan biri olduğunu ve bölgede bilinirliği, saygınlığı yüksek tedarikçiler arasına adını yazdırdığını vurgulayan Hüseyin Semerci, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm üreten Şenmak, global pazarın ihtiyaçlarına global anlamda aksiyon alarak cevap oluşturuyor. Artan arz ve talep daha gelişmiş, daha kaliteli ve dayanıklı ürünler geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Sektörün ilk ve tek Ar- Ge Merkezine sahip olan şirketimiz, ürün bazında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirirken, diğer yandan personeline sürekli eğitimler vererek sektörel ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor. Ürün, personel, deneyim ve tecrübe gücüne güvenen şirketimiz, durgun tabloyu yeni pazar arayışı için fırsata çevirerek ihracat payını artırmayı, mevcut pazarda güçlenmeyi, yeni pazarlarla kalıcı ilişkiler kurarak hedeflerini yakalamayı planlıyor. AB pazarının nabzını tutmak için Noel öncesi ve sonrası yapmış olduğumuz üç haftalık müşteri ziyaretleri trafiğinde gözlemlerimiz gösteriyor ki, 2020 yılında da Avrupa'dan 2019 yılından farklı bir ticari performans beklemek yanlış olur" diye konuştu.

Ana sektörlerdeki özellikle otomotivdeki daralmaya bağlı plastik işleme makine ve ekipmanları sektöründe de bir daralma yaşanacağı bilgisini müşterilerinden edindiklerini söyleyen Semerci sözlerini şöyle sürdürdü; "Plastiği sadece plastik olarak yorumlarsak yanılgıya düşeriz. Plastik; otomobil, beyaz eşya, tarım, inşaat, tekstil, elektrik, elektronik, ambalaj başta olmak üzere sayısız sektörün ara malı demek, plastik işleme makinaları sektöründeki daralma, tüm bu sektörlerdeki daralmanın habercisi demek. Geleneksel ihraç pazarımız AB'ye yoğun ihracat yapan firmalarımızı 2020 yılında zorluklar bekliyor demek yanlış olmaz, alternatif pazarlara bakmak, alternatif pazarları zorlamak gerekiyor. Avrupa pazarındaki durgunluk, Türk şirketlerine bir yandan mevcut pazarlarını korurken diğer yandan yeni pazar arayışlarına yönelmeyi "Yeni stratejiler" olarak kabul etmelerinin olumlu sonuçlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz."