Haberler » Güncel » AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvurdu.

10.10.2019 15:44AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvurdu.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'ya karşı ihlal sürecinin başlatıldığı duyuruldu.
Polonya'da hakimlere ilişkin yeni yasanın yargı bağımsızlığını ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu yasanın hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle soruşturmaya hatta cezalandırılmaya tabi tutulmasının önünü açtığı ifade edildi.
Açıklamada, yeni yasa nedeniyle "hakimlerin siyasi kontrolden" korunamayacağı ve böylelikle yargı bağımsızlığının ihlal edileceği belirtilerek, Polonya hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açıldığı duyuruldu.

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00 "Devlet teröristleri yakalamak için para pul istemez"
18:00 Suudi alim Avde'nin karar duruşması 30 Ekim'e ertelendi
18:00 Beşiktaş'ta 4 aday seçime girecek
17:55 MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:00 Tur şirketi şoförü, minibüste ölü bulundu
17:59 Dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
17:59 Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
10.10.2019 18:01:32