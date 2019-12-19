AB Projesi'nde sasalı örnek olacak…

İlk toplantısını 2019 Temmuz ayında gerçekleştiren GİSP İzmir Grubu, bu toplantıda yatırım alternatiflerini ve tamamlayıcı unsurlarını ele almıştı. İkinci toplantıda ise hem küresel hem ulusal hem de yerel gündemde yer alan konuları tartıştı.

Gayrimenkul alanındaki tartışma ortamına katkı sağlamak ve sektörü geliştirmeye yönelik somut sonuçlar üretilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kurulan GİSP, Türkiye'nin pek çok yerinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. GİSP İzmir Temsilciliği üyeleri, İzmir'in önde gelen iş insanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Projeleri kapsamında da yer alan ve Avrupa Birliği Ufuk 2020 kapsamında desteklenen "URBAN GreenUpProjesi"nin sunumunu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Kurucu yaparken gün geçtikçe daha fazla önem kazanan "Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemleri" konusunu yine aynı üniversiteden Doç. Dr. Tolga Esetlili anlattı.

GİSP İzmir Temsilcisi Şükrü Cem Akçay yaptığı konuşmada "Urban GreenUp Projesi"nin önemine dikkat çekerek, "Bu proje ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, su yönetiminin geliştirilmesi ve aynı zamanda yenilikçi doğa esaslı çözümler yoluyla kentlerin sürdürülebilirliği sağlanması hedefleniyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Kurucu "Urban GreenUpProjesi"nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçevesinde desteklenen bir proje olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurucu "İzmir ilinde seçilen pilot alanlarda betonlaşmanın yoğunlaştığı kent zemini ısı etkisinin azaltılmasına yönelik örnek fiziki uygulamaların yapılması, kent içinde otobüs durakları, çatılar gibi uygun zeminlerin üzerinde yeşil dokular oluşturulması, biyo-bulvarlar tesis edilmesi ve kent içi bitki örtüsü için önemli olan tozlaşmaya (döllenme) yardımcı olan arı ve böceklere yaşam alanı oluşturmanın amaçlandığını, kesintisiz gıda üretimi için akıllı sera ve tarımsal üretim şekillerinin Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda örnekleneceğini ifade etti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Esetlili ise Gayrimenkul için Strateji Platformu'nda (GİSP) yaptığı sunumda günümüzde artan nüfus ve buna bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda sınırlı olan taşınmazların öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Global boyuttaki bu gereksinimler, taşınmazların değerleme çalışmalarında yeni bilgi teknolojilerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Taşınmazlarda bu bilgilerin sayısal bir veri tabanı altında oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkin bir araç olarak ön plana çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.