AB projesinin ev sahiplerinden biri de Hatay olacak

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde yürütülen, "Konuk Sanatçı" Programı Aracılığıyla STK'lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kamu Sektörü ve STK'lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Program, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülüyor.

Türkiye'de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK'ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği (İzmir), Troya Kültür Derneği (Çanakkale) ile Hatay Büyükşehir Belediyesinin ve Slovenya'dan SCCA - Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi'nin ortaklığında hayata geçirilecek.

Proje, İzmir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin 9 ilinde uygulanacak.

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğündeki konuk sanatçı programı olan Daire Projesi'nin Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldığı açıklandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında "konuk sanatçı programları aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında ağ oluşturmayı" amaçlayan Daire Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, konuk sanatçı programları aracılığıyla sosyal ağ oluşturan "daire" projesi tanıtımına, K2 Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, K2 Çağdaş Sanat Derneği Proje Danışmanı Recep Tuna, K2 Çağdaş Sanat Derneği Proje Koordinatörü Orkide Salar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Maden, Troya Kültür Derneği Proje Yöneticisi Deniz Erbaş, Nomad Mind Mimarı Çiçek Tezer Yıldız katıldı.

"'Daire Projesi'nin içeriği"

K2 Çağdaş Sanat Derneği Proje Koordinatörü Orkide Salar ise proje hakkında bilgi vererek, varlık ve birlik ekseninde evrenin ritmini simgeleyen kapsayıcı Daire Projesi'nin 15 Ocak 2019 tarihinde başladığını ve 14 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacağını söyledi.

Daire kapsamında Seçici Kurul tarafından 9 ilde "Konuk Sanatçı Programı" uygulamalarını yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışından bu alanda bilgi ve deneyim sahibi 9 sanatçının belirleneceğini aktaran Salar, her ilde konuk sanatçılar için ulusal bir açık çağrı yapılacağını söyledi.

İzmir merkez olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller, gösteriler ve sergiler düzenleneceğini anlatan Salar, "Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri de içeren proje tanıtım etkinliğinden kapanışa kadar güncel sanat alanında genel bir farkındalık yaratmayı da hedefliyor" dedi.