Haberler » Dünya » AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'

AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'

Türkiye dahil farklı ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine sahip olan Avrupa Birliği (AB), durum tespiti niteliğinde olan yıllık raporunu yayımladı.

22.10.2019 14:28AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'
Türkiye dahil farklı ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine sahip olan Avrupa Birliği (AB), durum tespiti niteliğinde olan yıllık raporunu yayımladı. 47 sayfalık raporda küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen Birliğin ekonomik büyümeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Peki Avrupa Birliği'nin 1963 yılından bu yana "özel" anlaşmalar ile Türkiye ile yürüttüğü ticari ilişkiler ne durumda? Raporda, 2018 yılında taraflar arasında ticari denge sağlandığını ancak Türkiye'nin ortak gümrük tarifelerinden giderek uzaklaştığı, Ankara'nın belli ürünlere ek masraflar eklediği bu durumun bazı sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Türkiye ile ticaret yapmanın birçok engele takıldığı; Gümrük Birliği reformunun ise şu anda düşünülmediği ifade ediliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:34 Erdoğan ile Putin arasındaki kritik zirve sırasında tuhaf açıklama
15:28 Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda
15:13 İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'
14:58 Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test
14:58 AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'
14:28 AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'
14:28 CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi
22.10.2019 15:57:39