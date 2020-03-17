AB sınırlarını diğer ülkelere kapattı
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
17.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:39
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi
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