Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak - Ekonomi

AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.

19.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:54
AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.
AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri belirtildi.
Stokta, solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları ile maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yer alacağı bildirilen açıklamada, ayrıca aşı ve çeşitli laboratuvar malzemelerinin de depolanacağı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu kararın 20 Mart'ta yürürlüğe gireceği, stoka ev sahipliği yapan ülkenin ekipmanları tedarik etmekle yükümlü olacağı, AB Komisyonu'nun ilk aşamada 50 milyon avro bütçe ile stok finansmanının yüzde 90'ını gerçekleştireceği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Ekonomi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Ekonomi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Ekonomi
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading