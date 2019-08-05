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AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildirinin imzalanmasının "Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsat" olduğunu bildirdi.

05.08.2019 00:26 AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildirinin imzalanmasının "Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsat" olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu Sözcülüğünden anayasal bildirinin imzalanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu başarı, sivillerin öncülüğündeki bir geçiş döneminin sağlanması ve Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsattır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, anlaşmaya varılması "tarihi bir an" olarak nitelendirilerek, tarafların sorumluluk duygusu ile Afrika Birliği ve Etiyopya'nın arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.
Sudan'da, AGK ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Avrupa Birliği, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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