Ab: suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye 'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye 'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

Kocijancic, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ve ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki durumun gelişimi ile ilgili yaptığı açıklamaların ışığında, AB olarak, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. AB'nin başından beri söylediği gibi, sürdürülebilir bir çözüm, askeri yollarla değil, gerçek bir siyasi geçişle elde edilebilir. AB, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic'in açıklamaları