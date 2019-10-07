Haberler » Güncel » Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

AB Suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalıBelçika, (DHA)- Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.

07.10.2019 15:09
AB Suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı
Belçika, (DHA)- Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda haklı olduğunu, ancak Suriye'de çözümün askeri değil, politik bir geçişle elde edilebileceğini söyledi.
Kocijancic, yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin ve ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki durumun gelişimi ile ilgili yaptığı açıklamaların ışığında, AB olarak, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. AB'nin başından beri söylediği gibi, sürdürülebilir bir çözüm, askeri yollarla değil, gerçek bir siyasi geçişle elde edilebilir. AB, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.
Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 Romanya'da FETÖ'cülerin Türk gazeteci hakkındaki şikayetine ret
21:44 İstanbul'da barış pınarı harekatı için camilerde sela okundu (4 avcılar)
21:43 Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:43 YPG/PKK'dan Cerablus'ta saldırı: 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı
21:43 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:40 "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak"
21:39 Kastamonu Bilim Şenliği başladı
9.10.2019 21:46:33