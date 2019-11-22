Haberler » Güncel » AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez - Haber

AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

22.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:02AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez
Avrupa Birliği (AB), 'de Beşşar Esed rejiminin 'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yayımladığı deklarasyonda, "Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından sağlık ve eğitim tesisleri dahil olmak üzere kritik sivil altyapıya yönelik ayrım yapılmaksızın yapılan saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı." uyarısında bulundu.
Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Mogherini, "Ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına yapılan saldırılar ve Türkiye sınırına yakın bir sağlık tesisinin bombalanması Suriye'nin kuzey batısındaki kötüleşen durumu göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:29 Spor okan buruk açıklamalarda bulundu
23:26 Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
23:26 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:22 Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama
23:04 Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:14 İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:30:26