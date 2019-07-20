AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar euroluk desteğin ancak 2,35 milyar euroluk kısmını aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1,41 milyar euroluk kaynağın tahsis edildiği bildirildi. Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar euroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar euro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,35 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

3 MİLYAR EUROLUK FON SAĞLAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı. Dünya'da en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için taahhüt ettiği mali yardımları yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor. (Yeni Şafak)