Haberler » Güncel » AB Temsilcisi: 'İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak' - Haber

AB Temsilcisi: "İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak"

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

02.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:56AB Temsilcisi:
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.
devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Amman'a bir ziyaret gerçekleştiren Borrell, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Borrell, görüşmede, "İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olamayacak." dedi.
Borrell, Safedi ile görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi.
Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ürdün ile AB arasındaki ortaklık ve işbirliği, bu işbirliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
AB'nin Ürdün'e çeşitli alanlarda verdiği destekten övgüyle söz eden Kral Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin değişmez tutumuna vurgu yaparak, iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi gerektiğini kaydetti.
Bu konuda AB'nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken Kral Abdullah, bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulunması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.
Borrell de Ürdün'ün bölge istikrarı için oynadığı rolün önemine işaret etti.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün Ürdün'e gelmişti.
Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Filistin, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  3 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
3.02.2020 08:31:51