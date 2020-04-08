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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır'daki terör saldırısını kınama

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

08.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:38
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır'daki terör saldırısını kınama
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Berger, Twitter'dan, Kulp'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının yol açtığı sivil can kayıpları nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu adına taziye mesajı paylaştı.
Büyükelçi Berger, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Her türlü terör eylemini kınıyor ve Diyarbakır'daki can kayıpları nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına ve yakın ortağımız aday ülke Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Diyarbakır, Türkiye, Kulp, Güncel
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