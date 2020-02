AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: "AB-Türkiye ilişkilerini biraz da soğutan bir...

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, AB Bilgi Merkezleri tanıtım toplantısında, "AB ile Türkiye'nin birlikte hareket edebilmesi ve daha yakın olabilmeleri için gerekli olan güvenin oluşturulması için yeni bir söyleme ihtiyacımız var. Bunun için daha iyi iletişim kurmalıyız. AB Bilgi Merkezleri, bu konuda kilit bir rol oynayacaktır. Her iki tarafta da görülen güvensizlik duygusunun aşılmasına neden olacaktır" ifadelerine yer verdi.Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezleri, AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde bir araya geldi. 23 yıldır Türkiye'de hizmet veren AB Bilgi Merkezleri girişimi, AB'nin Türkiye'ye daha iyi tanıtılmasını hedefleyen bir kamu diplomasisi stratejisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve TOBB Başkan Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu gerçekleştirdi."AB-Türkiye ilişkilerini biraz da soğutan bir takım gelişmeler de yaşandı"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'de uzun bir süredir faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. AB Bilgi Merkezlerinin, değişen ve gelişen teknolojiye rağmen hala önemli bir misyon üstlendiğini söyleyen Berger, "23 yıldan uzun bir süredir Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Türkiye'de bulunuyor. Bu merkezler, farkındalık oluşturma ve AB- Türkiye ilişkilerine katkıda bulundukları gibi AB'yle ilgili bilgi ihtiyacı olan iş adamlarına da katkıda bulundu. Zaman içerisinde bilgi merkezlerinin rolü değişti. Örneğin bugün bir gümrük kodu öğrenmek istesem ya da AB'deki birtakım standartları öğrenmek istesem bilgi merkezine gitmeme gerek yok. İnternete girip bunu öğrenebilirim. Rolü değişti ama bu fonksiyonu daha az anlamına gelmiyor. Tam tersi, ele almamız gereken çeşitli konular var. AB-Türkiye ilişkilerini biraz da soğutan bir takım gelişmeler de yaşandı. Aynı zamanda bu konuların ne olduğunu açıklamak ya da bu sorunların çözüm noktasında merkezlerin rolü çok önemli. TOBB'a ortağımız olduğu için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu."AB Bilgi Merkezleri, kilit bir rol oynayacaktır"Büyükelçi Berger, AB ile Türkiye arasında yeni bir söylem geliştirilmesi hususunda görüş bildirerek, her iki tarafın da güvensizlik duygusu içinde olduğuna değindi. Berger, "AB ilişkileri, ortak değerlere ve tüm alanın hukukun üstünlüğüne dayalı olmasına bağlı. Bu bilgi merkezleri bu ortaklığın görünür bir işareti. Bu merkezler AB hakkında bilgi verirken, gerekli sahiplenmeyi de ortaya koyuyor. AB ile Türkiye'nin birlikte hareket edebilmesi ve daha yakın olabilmeleri için gerekli olan güvenin oluşturulması için yeni bir söyleme ihtiyacımız var. Bunun için daha iyi iletişim kurmalıyız. AB Bilgi Merkezleri, bu konuda kilit bir rol oynayacaktır. Her iki tarafta da görülen güvensizlik duygusunun aşılmasına neden olacaktır" diye konuştu."Katılım müzakereleri ve Gümrük Birliği, bütünleşme yönünde atılmış en önemli adımlardır"TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun son anda çok önemli bir işi çıktığı için AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi'nin tanıtım toplantısına katılamadığını söyleyen TOBB Başkan Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu, "Avrupa Birliği, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Kuşkusuz, bu süreçte Türkiye ve Avrupa Birliği açısından önemli kazanımlar elde edildi. Türkiye Avrupa Birliğinin ihracat ve ithalatta beşinci büyük ticaret ortağı haline geldi. Avrupa Birliği, turizm ve dış yatırımlar açısından Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı oldu. Katılım müzakereleri ve Gümrük Birliği, bütünleşme yönünde atılmış en önemli adımlardır" diye konuştu."Türkiye-AB ilişkilerinin küresel istikrar için ne kadar önemli olduğunu açık şekilde gösteriyor"Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması alanındaki çalışmalarda da önemli mesafe alındığına değinen Murzioğlu, "Gümrük Birliğinin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi kararı, bütünleşme yönünde bir diğer önemli adımdır. Katılım müzakereleri, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize diyaloğu yanında, enerji, ulaştırma, tarım ve iktisadi alanlarda başlatılan yüksek düzeyli diyalog toplantıları, bütünleşme sürecine pozitif katkı sağlamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin kapsamı iyice daralmaya başladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak gündem, maalesef artık göç, güvenlik ve terörle mücadele konularından ibaret. Esasen, son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye-AB ilişkilerinin küresel istikrar için ne kadar önemli olduğunu açık şekilde gösteriyor. Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek zorundayız. Sorunlarımızı konuşmak, birbirimizi anlamak zorundayız" şeklinde konuştu."Her yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından mali destek sağlanıyor"Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Murzioğlu, bu farkındalığın da Türkiye'de ve AB üyesi ülkelerde eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki farkındalık çalışmaları için Türkiye-AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesinin öneminden bahseden Murzioğlu, "Türkiye'de AB konusunda anlatılması gereken çok hikaye var. Örneğin her yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından mali destek sağlanıyor. Desteklenen projelerin çok büyük bir kısmı, sektörel-bölgesel kapasitenin artmasına, yaşam kalitemizin iyileşmesine katkı sağlıyor. Ama bu başarılı çalışmaların kamuoyuna daha fazla anlatılması gerekir. Toplumumuzun tüm kesimlerinin, gerçekleşen çalışmalardan daha fazla haberdar edilmesi gerekir. İktisadi Kalkınma Vakfının (İKV) yakın geçmişte yayımladığı çalışmada, Türk kamuoyunun AB üyeliğine desteğinin devam ettiğini gösteriyor. Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ulusal düzeyde, 81 il, 165 ilçedeki oda ve borsalarımızda yerelde bu projenin başarısı için yıllardır çalışıyoruz. Bu çalışmalara yine TOBB'un iştiraki olan, İstanbul merkezli İKV ve İzmir'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) destek veriyor. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün projede yer alan oda ve borsalarımız ile ESİAD ve İKV'nin burada en üst düzeyde temsil edilmeleri bu vizyonun göstergesidir" ifadelerini kullandı.Murzioğlu, konuşmasının son bölümünde şu ifadelere yer verdi:"Sayın Büyükelçiler, sizden de talebimiz var. Hepiniz, göreviniz gereği illerimizi ziyaret ediyorsunuz. Lütfen, bu ziyaret programlarınıza, AB Bilgi Merkezlerini de ekleyin. O merkezlere yarım saat uğramanız, çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Görünürlüğü daha da yukarı çıkaracak. Avrupa Birliği kurumlarının liderlik yapısı yenilendi. Parlamento yenilendi. Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Pozitif gündem maddeleri üzerine odaklanalım. Gümrük Birliği modernizasyonu için daha fazla beklemeyelim. Kapsamı genişletelim. Birlikte kazanalım." - ANKARA