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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Amasya'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek üzere Amasya'ya geldi.

02.12.2019 00:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:42AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Amasya'da

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek üzere 'ya geldi.


Valilik Konukevinde Büyükelçi Christian Berger ile bir araya gelen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, şehirde uygulanan AB destekli projelere ilişkin karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.


Büyükelçi Christian Berger ile eşi Marilena Georgiadou-Berger, misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Varol ile eşi Funda Varol'a teşekkür ettiler. - AMASYA


Avrupa Birliği, Türkiye, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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