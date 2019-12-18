Haberler » Güncel » AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması - Haber

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Suriye'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz.

18.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:28AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, " 'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz. Ayrıca her Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye'nin birçok mülteciyi misafir etmesini büyük bir minnettarlıkla takdir ediyor." dedi.
Berger, AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaptırılan bir okulun açılış törenine katıldı.
Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Berger, şöyle konuştu:
"Konya'nın misafirperverliği ve kültürel zenginlikleri bizi çok etkiledi. İki yıl önce, Suriyelilerin yaşadığı Türkiye'nin diğer şehirlerini de ziyaret ettik. Avrupa Birliği'nden diğer meslektaşlarımızla şehrin yöneticilerine Avrupa Birliği'nden neler istediklerini ve nelere ihtiyaçlarının olduklarını sorduk. Yöneticiler ise üstüne basa basa okul dediler. Bizim yapmak istediğimiz şey de tam olarak budur. Canlarını kurtarmak için Suriye'den kaçarak buraya gelmiş, Türkiye'nin misafir ettiği birçok insanın yükünü bir nebze hafifletmek için okul inşa etmek istiyoruz."
"Birçok alanda eğitime destek sağlıyoruz"
Berger, eğitime öncelik verme konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiğimiz yardımlarda en büyük ve en önemli alan eğitimdir. Sadece okul inşa etmekle kalmıyor birçok alanda da eğitime destek sağlıyoruz. Bundan sonrasında da bu insanların bakış açısı kazanabilmesi ve iş bulabilmesi önem arz ediyor. İş imkanı sağlamak ise bu eğitim zincirinin önemli bir parçasıdır."
"Türkiye ile aynı fikirdeyiz"
Suriye'de iç savaşın devam ettiğini aktaran Berger, "Suriye'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz. Ayrıca her Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye'nin birçok mülteciyi misafir etmesini büyük bir minnettarlıkla takdir ediyor. Yine birçok insanın burada ihtiyaç sahiplerine gereken insani yardım için seferberlik halinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür de eğitimin insanlar için önemli olduğunu vurgulayarak, projenin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Törene, 17 ülkenin büyükelçisinin yanı sıra MEB Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, MEB, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:47 Hablemitoğlu'nun eşi: Hakkımız olan adaleti istiyoruz - Haber
15:46 121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı - Haber
15:46 Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı - Haber
15:46 Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı - Haber
15:46 Amasya'daki sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
13:18 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:48:36