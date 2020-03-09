AB: Türkiye ile diyaloğa hazırız
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, "Farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli. Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
09.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:36
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, "Farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli. Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :AB: Türkiye ile diyaloğa hazırız
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi
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