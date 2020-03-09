Menü
Haberler ›› Ekonomi ››AB: Türkiye ile diyaloğa hazırız - Ekonomi

AB: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, "Farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli. Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

09.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:36
AB: Türkiye ile diyaloğa hazırız
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, "Farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli. Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu Ekonomi
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Ekonomi
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Ekonomi
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması