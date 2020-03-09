AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından Yunanistan sınırlarına yığılan sığınmacılarla ilgili AB'den ilk hamle geldi. Avrupa Birliği, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175'e ulaştı. Binlerce insan ise sınırda Yunanistan'a geçmek için bekliyor. Zaman zaman insanlık dışı müdahalelerin olduğunu Yunanistan sınırındaki dramla ilgili AB ilk hamlesini yaptı. Avrupa Birliği, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu.
18 MART MUTABAKATINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin çalışma yürüteceklerini bildirdi.
Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenledikleri Türkiye-AB Liderler Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. Michel, Türkiye ve AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı'nı ve diğer konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmeyi Türkiye ile kısa, orta ve uzun vadede daha güçlü bir siyasi diyaloğa sahip olmak için ilk adım olarak gördüklerini bildirdi.
DURUMU ÇÖZMEK İÇİN İLETİŞİM ÖN KOŞUL
Öte yandan Türkiye ile diyalog kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurgulayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunanistan sınırındaki durumu çözmek için iletişimin ön koşul olduğunu söyledi.
Von der Leyen, "Göçmenlerin yardıma ihtiyacı var, Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı var ama Türkiye'nin de yardıma ihtiyacı var." dedi. Türkiye ile ileriye dönük bir yol çizilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, tarafların "açık, yapıcı ve samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.
ERDOĞAN, AB YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'deki toplantının öngörülen sürede yapıldığı ve verimli geçtiği belirtildi.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, görüşmeye ilişkin, "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" açıklamasında bulundu.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler" diye konuştu.