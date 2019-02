Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu öncelikli ve acil ele alınıp müzakere edilerek her iki tarafında menfaatine olan sürecin hızlı şekilde hayata geçirilmesi hususu sıkça dile getirildi." dedi.AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.Toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Berat Albayrak, bugünkü toplantının üçüncü kez gerçekleştirildiğini anımsatarak, toplantıda Türkiye ile AB arasında, özellikle küresel iklimdeki gelişmeler ışığında diyaloğun öneminin ne kadar fazla olduğunun altının çizildiğini kaydetti.Albayrak, toplantıda hem Türkiye hem de AB tarafından özellikle iş dünyasının farklı kesimlerinin bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Türkiye AB ticaret hacmi 2018 sonu itibarıyla 165 milyar dolara yaklaştı. Gayet dengeli bir iş birliği. Son 15 yılda bunun 3-4 katı arttığı resim içerisinde bugün artık korumacılık politikalarının, küresel anlamda içe kapanıp çoğulculuğun yerini, serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada‚ Türkiye ile AB arasındaki ekonomik iş birliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiği eskisinden çok daha hassas ve dikkatli şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk. Özellikle son dönemde gündeme gelen Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusu başta olmak üzere ki iş dünyası çevrelerinin tamamı bu konuyu öncelikli ve acil ele alınıp müzakere edilerek her iki tarafında menfaatine olan sürecin hızlı şekilde hayata geçirilmesi hususu sıkça dile getirildi."Bakan Albayrak, vize serbestisi konusunun özellikle ticaret hacminin genişlemesi ve büyümesi noktasında gerek KOBİ'ler gerek dijitalleşme, karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını dile getirdi.Albayrak, "Bölgemizde ve küresel süreçte yaşananlar, özellikle Suriye, Irak, Orta Doğu'da yaşanan sürecin akabinde, Avrupa'da İtalya, İspanya'da yaşanan süreçler ve son dönemde Avrupa siyasetinde yaşanan artan milliyetçi akımların oluşturduğu diyalogu tehdit eden hususlar ele aldığımız konular oldu." diye konuştu.- "Bundan sonra 7/24, en ufak bir şey olduğunda iletişimde olacağız"Albayrak, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile toplantının başında karşılıklı olarak cep telefonu numaralarını aldıklarını anımsatarak, bundan sonra 7/24, en ufak bir şey olduğunda iletişimde olacaklarını kaydetti.Katainen'in siyasete bu dönemden sonra ara vereceği bilgisini yeni duyduğunu anlatan Albayrak, "Ben tabii biraz üzüldüm ama eşinin aileyi temsil edecek şekliyle siyasete devam edeceğini duyduktan sonra da sevindim. Kendisinin bu toplantı vesilesiyle samimi ve açık yaklaşımı, Türkiye'nin son dönemde içinden geçtiği süreçleri, bu noktada ortaya koyduğu ve attığı adımları kendisine, heyete ve iş dünyasına paylaşarak şeffaf bir diyalog, toplantı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.- "Biz Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz"Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın siyasi diyalog için önemli bir örnek olduğunu belirtti.Katainen, "Geçen yıl Varna'da liderler toplantısı yapıldı ardından yüksek düzeyli siyasi diyalog gerçekleştirildi. Bu yılın başında yüksek düzeyli ulaştırma diyalogu oldu. Yüksek düzeyli enerji diyaloğunu da sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.Bu tür görüşmelerin esas amacının sorunların çözümlenmesi, ekonomik ve siyasi bağlantıların artırılması olduğunu ifade eden Katainen, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her zaman birbirimizle konuşmak, birbirimizle alakalı konuşmaktan daha önemli. Mikrofon diplomasisi yapmamalıyız. Normal siyasi diyalog sürdürmeliyiz. Ekonomik açıdan bakıldığında AB Türkiye'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı. Türkiye de bizim 5. büyük ticaret ortağımızdır. Dolayısıyla çok derin ilişkilerimiz var ve gündelik hayatımızı etkiliyor. Göç, terörizm ile mücadele, güvenlik konusunda yakın işbirliklerimiz var. Enerji, çevre, ulaştırma gibi her iki tarafın da menfaatinin bulunduğu ve her gün sürekli iş birliğinin somut adımlarla yapıldığı örnekler var. Bu iş birliği örneklerinden birini ulaştırma alanında."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'un Halkalı - Kapıkule Demiryolu Projesini bugün imzalayacaklarını hatırlatan Katainen, eş finanse edilen bu anlaşmanın AB'nin Türkiye ile 275 milyon dolarlık yatırım yaptığını kaydetti.Katainen, doğrudan yatırımların artırılması, işletmelerin istihdam sağlaması gerektiğini anlatarak, "Türkiye aday ülke konumunda bulunuyor. Biz Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz. O yüzden Türkiye'den bir aday ülke ve Avrupa ülkesi beklentilerimiz var. Türkiye'den ana değer ve ilkelerde AB'de paylaşılan bu değer ve ilkelerin Türkiye'de de aynı şekilde paylaşılması gerektiğini düşünmemiz bu nedenledir. İki taraf arasında yapılan gelişmelerde ekonomik kurumların bağımsızlığı ve vatandaşların ekonomik faaliyette bulunmak hakları bizim açımızdan önem taşıyor." şeklinde konuştu.Bakan Albayrak'ın kendisine birkaç ekonomik reformdan bahsettiğini ifade eden Katainen, şunları kaydetti:"Hepsi çok umut vadediyor ve çok ihtiyaç duyulan reformlar. Türkiye son zamanda ekonomik bazı zorluklar yaşadı. Yapısal reformların gerektiğini görüyoruz. Türkiye Ar-Ge yatırımlarını geliştirmeye karar vermiş, olumlu bir gelişme. Eğitim kalitesinin geliştirilmesi de öngörülüyor. Başka diğer ekonomik programda hem çok ilginç hem de çok umut vadediyor. Yakından izlemeye devam edeceğiz."Katainen, AB'nin, Türkiye ile çok daha yakın iş birliğini sürdürmek istediğini aktararak, Türkiye'nin yakın çevresinde de barış ve huzura olan katkısı için teşekkürlerini iletti.Bu arada, Katainen, bazı AB gazetecilerinin bu basın toplantısına girmesine müsaade edilmediğini duyduğunu, buna çok üzüldüğünü belirterek, Türkiye'deki yetkililerden bu konuda düzeltme yapılmasını rica etti.