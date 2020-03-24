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AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştı

AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştı

24.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:17
AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştı
Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı.

Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı. Balkan ülkelerine böylece olumlu bir mesaj gönderiyoruz," dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Avrupa, Dünya

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