Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı - Haberler

AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

23.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:31
AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşma hızı hesaplandı! Haberler
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşma hızı hesaplandı!
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Haberler
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Haberler
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber

Son Dakika Dünya Haberleri

Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın - Haberler Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması - Haberler Bingöl'de korona virüsüne karşı anonslu uyarı - Haberler Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir - Haberler Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler
Loading