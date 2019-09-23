AB ülkeleri, düzensiz göç sorununu Malta'da görüştü

İtalya, Almanya, Fransa ve Malta, düzensiz göçmenleri için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), İtalya, Almanya, Fransa, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya, Malta'nın başkent Valletta'daki ev sahipliğinde yapılan mini düzensiz göç zirvesinde bir araya geldi.

Toplantıya, ev sahibi Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Faruggia, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo katıldı.

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre, İtalya, Almanya, Fransa ve Malta, düzensiz göçmenleri için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya vardı. Dört ülkenin içişleri bakanınca kabul edilen anlaşmanın detaylarının 8 Ekim'deki AB İçişleri Bakanları toplantısına sunulacağı bildirildi.

"Ortak bir göç politikasına ihtiyacımız var"

Mini zirvenin ardından bakanlar, kameraların karşısına geçerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avramopoulos, İtalya, Malta, Almanya ve Fransa arasında varılan anlaşmanın, göç sorununa yanıt vermeye yönelik güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "Bu hepimizin sorumluluğu ve kolektif olarak ele almamız gerekiyor." dedi.

Göçün zorluklarına dayanışma ruhuyla cevap vermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Avramopoulos, "Dayanışma temelinde, AB Komisyonundan mali destek de olmak üzere ilerletmemiz gereken iyi bir anlaşma var. Bu, gelecek ay ele alınacak. Ortak bir göç politikasına ihtiyacımız var. Gelecekte bu çabaları desteklemek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Avrampoulos, en önemli önceliklerinin hayat kurtarmak, ikincisinin ise insan kaçakçılarının şebekelerini çökertmek olduğunun altını çizdi.

İtalyan Bakan Lamorgese

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese de üzerinde anlaştıkları taslağa dair bazı detaylar paylaştı.

Lamorgese, 4 haftada sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesini ve yerleştirildikleri ülkelerin geri gönderim prosedürünü de üstlenmesini öngördüğünü aktararak, "İtalya, bugünden itibaren yalnız değil, çok memnunum. En hassas siyasi meseleler çözüldü. Ortak Avrupa eylemine yaklaşılan ilk somut adım atıldı." ifadesini kullandı.

Malta İçişleri Bakanı Faruggia ise "Bu bazı zorlukları aşan ortak bir belge. Bugunkü toplantıyla herkes orijinal pozisyonlarına göre ileriye doğru adımlar attı." diye konuştu.

Alman bakan iyimser

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de "acil durum mekanizması" olarak bugünkü zirvede adını koydukları mekanizmanın, Avrupa'daki sığınmacı politikasının gözden geçirilmesinin önünü açacağını söyledi.

Seehofer, "Bugünkü anlaşma olmadan, (AB'nin göç işlerini düzenleyen) Dublin Anlaşması'nın gözden geçirilmesi asla mümkün olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Alman bakan, yakın gelecekte bu konuda ortak bir Avrupa politikası belirlemeye yönelik iyimser olduğunu da sözlerine ekledi.

Fransa'dan "İtalya ve Malta yalnız değildir" mesajı

Fransa İçişleri Başkanı Christophe Castaner de "Tüm Avrupa devletlerini önümüzdeki günlerde bu konuda harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

Castaner, vardıkları anlaşmayı "oldukça dengeli" olarak tanımlarken, "Bu anlaşmanın amacı, yeni bariyerler yaratmadan yaşamları kurtarmak ve İtalya ile Malta'ya doğru dayanışmayı gösterebilmek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AB Dönem Başkanı sıfatıyla katılan Finlandiya İçişleri Bakanı Ohisalo da ülkesinin bu anlaşmaya katılmak isteyen ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen meselesi

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu.

İtalya ve Malta, son dönemde AB'ye düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma için baskısını artırmıştı.