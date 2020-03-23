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AB ülkeleri Kovid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.

23.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:54
AB ülkeleri Kovid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için üye ülkelerin AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesini yürürlüğe sokma kararı aldığı bildirildi.
İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor.
Yürürlüğe giren madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.
AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.
Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi

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