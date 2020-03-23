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AB ülkeleri Kovid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.

23.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:14
AB ülkeleri Kovid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi

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