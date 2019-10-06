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"AB ülkeleri nükleer anlaşmadan çıkacak konumda değil"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmadan çıkacak konumda olmadıklarını ve böyle bir haklarının bulunmadığını söyledi.

06.10.2019 15:40
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmadan çıkacak konumda olmadıklarını ve böyle bir haklarının bulunmadığını söyledi.
Zarif, İran Meclisi Haber Ajansında (ICANA) yer alan açıklamasında, nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.
Avrupalıların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede geri durduklarını ve ABD'nin açıkça ortaya koyduğu davranışı bu ülkelerin farklı şekillerde gösterdiğini savunan Zarif, "AB ülkeleri nükleer anlaşmadan çıkacak konumda değildir. Hukuki açıdan da böyle bir hakları yok. İran, nükleer anlaşmaya göre adım atmıştır ve bunu sürdürecektir ancak AB ülkeleri bundan ayrılamaz." görüşlerini paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Kaynak: AA

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