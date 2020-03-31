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AB ülkelerinde iş gücü maliyetinde büyük fark

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2019 yılında saatlik iş gücü maliyetleri 6 avro ile 44,7 avro arasında değişim gösterdi.

31.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:54
AB ülkelerinde iş gücü maliyetinde büyük fark
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2019 yılında saatlik iş gücü maliyetleri 6 avro ile 44,7 avro arasında değişim gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2019 yılı tarım ve kamu sektörleri dışındaki saatlik iş gücü maliyetlerini açıkladı.
Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar ortaya çıktı.
AB'de ortalama 27,7 avro olan saatlik iş gücü maliyetleri ülkelere göre 6 avro ile 44,7 avro arasında değişiklik gösterdi.
AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka 'da gerçekleşti. Danimarka, saatlik 44,7 avro seviyesinde olan iş gücü maliyeti ile AB üyesi ülkelerin arasında en üst sırada yer aldı. Danimarka'yı en yakın, 41,6 avro ile Lüksemburg, 40,5 avro ile Belçika ve 36,6 avro ile Fransa, 36,4 avro ile Hollanda ve 36,3 avro ile de İsveç izledi.
AB'nin başat ekonomisi Almanya'da geçen yıl saatlik iş gücü maliyeti 35,6 avro olurken, İtalya'da 28,8 avro, İspanya'da 21,8 avro, Avusturya'da 34,7 avro ve Yunanistan'da 16,4 avro seviyesinde belirlendi.
Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti 6 avro ile Bulgaristan'da gerçekleşti. Bu ülkeyi saatlik 7,7 avroluk iş gücü maliyeti ile Romanya, 9,4 avro ile Litvanya, 9,9 avroyla Macaristan ve Letonya izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Danimarka, Avrupa, Ekonomi
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