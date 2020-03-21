Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi - Ekonomi

AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de 2020 yılının ilk iki ayında AB ülkelerine 5 bin 156 ton 522 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

21.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:18
AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi
Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce 'de 2020 yılının ilk iki ayında AB ülkelerine 5 bin 156 ton 522 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce'de de yeni yılın Ocak ve Şubat ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 334 ton, Şubat ayında ise 3 bin 122 ton 200 kilo olmak üzere toplam 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

Düzce'den 2019 yılında 15 bin 344 ton fındık ihracatı yapılmıştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Avrupa Birliği, Avrupa, Düzce, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın Ekonomi
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Koronavirüs hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamalarına nasıl etki ediyor? - Ekonomi Turizm için tarihi dönüşüm - Ekonomi Rolls-Royse ve EUAS International ICC kompakt nükleer santraller üzerinde çalışacak - Ekonomi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Kovid-19'a karşı acil eylem planı - Ekonomi Samsung'dan uzaktan eğitime destek - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor - Ekonomi
Loading