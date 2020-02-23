Haberler » Güncel » AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım - Haber

AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

23.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:02AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım
Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra , Çekya, Macaristan ve 'nın Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.
Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.
AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, "Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avusturya, Slovenya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 20:37:33