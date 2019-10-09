AB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AB Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin tasarladığı sözde güvenli bölgenin sığınmacıların dönüşü için gerekli uluslararası kriterleri karşılaması ihtimal dahilinde değildir. AB, yerel nüfusun haklarının gözardı edildiği bölgelerde istikrarın ya da kalkınmanın sağlanması için yardım sağlamayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.