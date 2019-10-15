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AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

15.10.2019 20:50AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.
BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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