Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi - Ekonomi

AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke lideri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan politikaların finansmanı için ortak borçlanma enstrümanı kurulması çağrısında bulundu.

25.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:28
AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi
Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke lideri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan politikaların finansmanı için ortak borçlanma enstrümanı kurulması çağrısında bulundu.
Fransa , İtalya, İspanya, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Lüksemburg liderleri, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine odaklanan ortak bir mektup gönderdi.
Mektupta, koronavirüs salgınının benzeri görülmemiş bir şok olduğu, bununla mücadelenin olağanüstü tedbirler gerektirdiği, AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmek, temel mal ile hizmetleri sağlamak ve virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
Avrupa ülkelerinin tamamının virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığı hatırlatılan mektupta, başarının ülkeler tarafından uygulanan sağlık önlemlerinin zamanlamasına, kapsamına ve koordinasyonuna bağlı olduğu anımsatıldı.
Mektupta, Avrupa genelinde koronavirüse karşı kapsamlı biçimde bilgi alışverişi yapılması ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret edildi.
Koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerde benzersiz bir yavaşlama olduğu belirtilen mektupta, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Temel mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı ile hayati malzemelerin AB içinde serbest dolaşımını güvence altına almalıyız. Tek pazarın işleyişini korumamız gerekiyor.
Virüsü sınırlandırmak için aldığımız olağanüstü önlemler kısa vadede ekonomilerimizi olumsuz etkiliyor. Ekonomik hasarı sınırlandırmak ve sonraki adımları hazırlamak için olağanüstü önlemler almamız gerekiyor."
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve AB Komisyonunun krizin etkilerini azaltacak adımlar attığı anımsatılan mektupta, koronavirüs salgınının neden olduğu zararı gidermek üzere uygulanan politikaların uzun vadeli finansmanına yönelik yeni bir enstrümana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Mektupta, "Piyasalardan fon toplamak üzere Avrupa tarafından çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.
Söz konusu ortak borçlanma aracının etki göstermesi için yeterli miktara ve uzun vadeye sahip olması gerektiğine dikkatin çekildiği mektupta, fonların üye ülkelerde sağlık sistemine gerekli yatırımları yapmayı, ekonomileri ve sosyal modelleri korumak için uygulanacak geçici politikaları finanse etmeyi amaçlayacağı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:35: Dünyada virüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı - Ekonomi 20:28: AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi - Ekonomi 20:20: TBMM'de kumanya dönemi - Ekonomi 20:19: Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar - Ekonomi 20:04: Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı - Ekonomi 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber