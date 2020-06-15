AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerini hızlandırmaya karar verdi.

15.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:02
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerini hızlandırmaya karar verdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın video konferans yönetimi ile gerçekleştirdiği toplantı bitiminde ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamada, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği kaydedildi.
İngiltere'nin Birliğin tüm kurallarına tabi olmayı sürdürdüğü geçiş sürecini uzatmama kararının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, geçiş sürecinin ayrılık anlaşmasında belirlenen 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen tarafların 4 tur müzakere gerçekleştirdiği anımsatılarak, "Taraflar, müzakerelere yeni bir ivme sağlamakta uzlaştılar." ifadeleri kullanıldı.
Tarafların, 2020 bitiminden önce bir anlaşma sağlanması için temmuz ayında müzakereleri yoğunlaştıracağına işaret edilen açıklamada, Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına olan bağlılık teyit edildi.
Süreç hakkında
Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.
Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.
AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin uzatılmasını talep ediyordu.
AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyordu. İngiliz yetkililer, geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyordu.
Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
Öte yandan bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor. AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Haber

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