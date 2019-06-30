30.06.2019 13:57
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AB ve Vietnam, ticaret anlaşması imzaladı

AB ve Vietnam, ticaret anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları imzalandı.
AB Komisyonu, AB ve Vietnam arasında Hanoi'de, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Yatırım Koruma Anlaşması imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, serbest ticaret anlaşmasıyla ürünlerdeki gümrük vergilerinin yüzde 99'unun kategorilerine göre 10 yıla kadar kaldırılacağı bildirildi.
AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar avroluk mal ve 4 milyar avroluk hizmet ticareti gerçekleşiyor.
Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.
AB ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2012'de başlamış, 2015 yılında tamamlanmıştı.
AB Komisyonu, yasal anlaşma metnini onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülke parlamentolarına gönderecek.
Kaynak: AA
Vietnam , Avrupa Birliği , Ekonomi

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