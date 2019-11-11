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AB Venezuela'ya yönelik yaptırımların süresini 2020'ye uzattı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl uzattı.

11.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:38AB Venezuela'ya yönelik yaptırımların süresini 2020'ye uzattı
Avrupa Birliği (AB), 'ya yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl uzattı.
Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısından Venezuela'daki mevcut yaptırımları uzatma kararı çıktı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela'da süren siyasi, ekonomik, sosyal ve insani kriz uyarınca demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 14 Kasım 2020'ye kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin iç baskıyı artırmada kullanılabilecek araçlar ve silah ambargosu ile demokratik prensiplere ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayan, insan haklarını ihlal eden 25 resmi yetkiliye yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içerdiği anımsatıldı.
AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı Kasım 2017'de uygulamıştı.

Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

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