Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AB-Vietnam ticaret anlaşmasına "yeşil ışık"

Avrupa Birliği (AB), Vietnam ile imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

30.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:14
AB-Vietnam ticaret anlaşmasına
Avrupa Birliği (AB), Vietnam ile imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.
AB Konseyi, Vietnam ile müzakereleri 2012'de başlayan ve geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasına onay verildiğini bildirdi.
Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kademeli biçimde kaldırılacak.
Ticaret anlaşması, Vietnam'da insan hakları ihlallerinin yaşanması durumunda askıya alınabilecek.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Vietnam tarafından da resmen onaylanması gerekiyor.
AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar avroluk mal ve 4 milyar avroluk hizmet ticareti gerçekleştiriliyor.
Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Vietnam, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››AB-Vietnam ticaret anlaşmasına 'yeşil ışık' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Ekonomi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:32: Odeabank, TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 20:14: AB-Vietnam ticaret anlaşmasına "yeşil ışık" - Ekonomi 20:04: İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında - Ekonomi 20:02: Odeabank, koronavirüsle mücadelede TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 19:55: Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı - Ekonomi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi