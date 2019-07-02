AB yeni liderlerini bekliyor: 5 üst makam için müzakereler üçüncü gününe girdi

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'ni (AB) beş yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlenmesi müzakerelerinde üçüncü güne girildi. Komisyon başkanlığını kimin devralacağı konusunda görüş ayrılığı yaşayan liderler, ittifak çağrılarına rağmen uzlaşamıyor.
AB liderlerinin, Avrupa Komisyonu Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı, Avrupa Konseyi Başkanlığı, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı olmak üzere beş makam için atanacak isimlerde anlaşması gerekiyor.