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AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.

05.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:52 AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.
Borell, Zarif'le görüşmesini resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Görüşmede mevcut gelişmelerin ele alındığını aktaran Borell, gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemine işaret ettiğini kaydetti. Borell, İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğünü belirterek anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.
İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." değerlendirmesini yapmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı İsmail Kaani'yi getirmişti.

Avrupa Birliği, İran, Güncel

Kaynak: AA

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