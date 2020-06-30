AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir.

30.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:04
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." dedi.
Borrell, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısından önce video paylaştı.
Suriye savaşının 10. yılına girdiğine işaret eden Borrell, savaşın büyük acılara yol açtığına, Suriye halkının hala korku içinde yaşadığına dikkati çekti.
Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." mesajını verdi.
Suriye'nin AB'nin komşusu olduğu ve istikrarının önem taşıdığının altını çizen Borrell, Birliğin hem Suriye'ye hem de sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere desteğinin süreceğini bildirdi.
Borrell, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler çok sayıda sığınmacıya kapılarını açarak olağanüstü dayanışma gösterdi." dedi.
AB ve üye ülkelerin Suriye'ye en fazla insani yardım yapanlardan olduğunu belirten Borrell, "Ancak bu yeterli değil. Suriye halkının acılarını dindirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Siyasi çözüme odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ’Suriye’de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı’

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Suriye, Güncel, Haber
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