Haberler » Güncel » AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi - Haber

AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

26.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:22AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yüksek Temsilci Borrell ile Bakan Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Borrell, her türlü yardıma hazır olduklarını da vurguladı.
Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:44  Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
20:44  Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
20:40  Depremzedeleri kurtaran Suriyeli gencin ailesine kavuşması için harekete geçildi
20:40  Muğla'da 12. Selimiye Deve Güreşi Festivali düzenlendi
20:40  Hatay'da gıda fabrikasında yangın
26.01.2020 20:56:55