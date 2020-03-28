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AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüştüğü ve Türkiye'nin de gündeme geldiği aktarıldı.

28.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:04
AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüştüğü ve Türkiye 'nin de gündeme geldiği aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi bir açıklamayla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Türkiye'nin de gündeme geldiği aktarıldı.

AB tarafından yapılan resmi açıklamada "Yüksek Temsilci görüşmede korona virüs salgınına karşı işbirliğinin ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. Zorluğun küresel boyutu ve transatlantik ortaklığın sağlamlığına dayanarak, AB ve ABD'nin salgın ile mücadelede uluslararası çabalara önemli ölçüde katkıda bulunma kapasitesine sahip olduğuna atıfla, salgının yayılmasını önlemek üzere kısa ve uzun vadede etkisini azaltmak için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacın altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Yüksek Temsilci, korona virüs konulu yalan ve yanıltıcı haberler hakkında artan endişeleri gidermek için doğru, şeffaf ve kamuya açık bilgi sağlama ihtiyacının önemini vurguladı. Yüksek Temsilci ve ABD Dışişleri Bakanı, en savunmasız ülkelere yönelik olarak tıbbi amaçlı uluslararası işbirliğini ve insani yardımı artırma konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.

ABD ve AB yetkilisi ikili arasında gerçekleşen görüşmede sadece korona virüs konusunun görüşülmediği, gündeme dair farklı konuların da ele alındığı bildirildi. Buna göre açıklamada; "Yüksek Temsilci Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, AB Konseyi'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı gibi diğer son gelişmeleri de ele aldılar. Dış politika ve güvenlik konularında AB ve ABD, Suriye ve Libya'daki krizleri ele almak için uluslararası çabaların yenilenmesi gerektiğine karar verdiler. Görüşmede ayrıca Venezuela, İran ve AB-Türkiye ilişkilerindeki durumun yanı sıra Afganistan'daki barış sürecine verilen destek de ele alındı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye konusunda ise detay verilmedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

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