AB Yunanistan'da ülkelerine dönmeyi kabul eden 5 bin sığınmacıya 2 bin euro verecek
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
12.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:31
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen 5 bin sığınmacının her birine ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmeyi kabul etmeleri halinde 2 bin euro verileceği belirtildi.
Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen 5 bin sığınmacının her birine ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmeyi kabul etmeleri halinde 2 bin euro verileceği belirtildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Dünya
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