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AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını...

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

11.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:26
AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını...
AB, Yunanistan 'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel

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