AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını...
AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.
11.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:26
AB, Yunanistan 'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel
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