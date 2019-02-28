Abalı Denizlispor, Alihan Kalkan'ı A Takıma Aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor
, alt yapısından yetişen Alihan Kalkan'la profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma aldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın alt yapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alihan Kalkan'ın son 2 sezonda Abalı Denizlispor forması ile çıktığı 53 akademi maçında 14 gol attığı hatırlatıldı. Ligin devre arasından bu yana A Takım ile çalışmalara başlayan oyuncuyla 2023 yılının Mayıs ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alihan Kalkan, "Uzun zamandır hayalini kurduğum A takıma geldiğim için çok mutluyum. Beni buraya getiren ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim ve takımımın başarısı için ter dökeceğim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA